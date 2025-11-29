Una pareja de centollos de pasarela

El mercado municipal de abastos de Vilagarcía de Arousa tiene esta mañana una protagonista de excepción: una centolla de premio. No es otra que el ejemplar ganador de la «categoría femenina» en el concurso de centollos vivos organizado ayer por la cofradía de pescadores San Martiño en la lonja de contratación de O Grove.

El otro protagonista, ganador en categoría masculina, es un ejemplar destinado a ser expuesto al público –antes de ser consumido– en los viveros-pecera que, a modo de escaparate, muestra los mariscos talla «XXL» que se sirven en el restaurante grovense D’Berto, el preferido del rey emérito Juan Carlos en sus visitas a Sanxenxo.

Ya se explicó ayer en FARO que la centolla ganadora del concurso celebrado a beneficio de Cáritas fue capturada por el barco «Nicole», cuyo armador recibió el premio de 150 euros, más diploma, concedido por la cofradía que preside Mari Besada. Pesó 2,6 kilos y fue adquirida por Tania Chao, la vendedora de Mariscos Gallego en la plaza de abastos de Vilagarcía.

Momento en el que Tania Chao, con la mano en alto, ofrece en la lonja 390 euros por la mejor centolla de O Grove, ayer. / Iñaki Abella

La misma en la que esta mañana lucía con orgullo y una gran sonrisa ese apetitoso ejemplar por el que pagó 390 euros.

Una cantidad que puede parecer excesiva, pero que dice haber desembolsado a gusto, ya que «queríamos colaborar con la gente que lo necesita a través de Cáritas, pero también colaborar con la cofradía y la lonja de O Grove, en la que compramos a diario nuestro centollo porque es el mejor de todos».

A la venta en la web

Cuando se le pregunta cuál es el destino de esta pieza responde entre risas: «La tartera». Eso sí, sin aclarar quién va a ser el destinatario de este manjar, ya que «esta centolla aún puede comprarse viva, tanto en la plaza como a través de nuestra web, mariscosgallego.es», detallaba la pescantina a las nueve de la mañana.

La centolla ganadora se luce en la plaza junto al diploma correspondiente. / M. Méndez

Lo hacía mientras colocaba con mimo en el mostrador de su puesto en la plaza este llamativo ejemplar y el diploma que lo acredita como ganador del concurso solidario, distinguiéndolo igualmente con la marca de calidad Centolo do Grove, creada hace años por la cofradía de pescadores.

A buen seguro esos mismos mimos son los que estará recibiendo –al menos hasta que empiece a hervir– el centollo ganador del concurso, con casi 5 kilos de peso y capturado por la embarcación «Lucía del Carmen», permitiendo a su armador llevarse a casa otros 150 euros y diploma.

La familia propietaria del barco «Nicole», que pescó la mejor centolla del concurso. / Iñaki Abella

En este caso la subasta solidaria posterior tuvo como protagonista a Rafa Vilas Martínez, más conocido como Campante y propietario de la comercializadora Mariscos Lukas.

Una empresa a la que muchos lectores de FARO recordarán porque el pasado día 10 ya se explicó en la primera subasta de la temporada del centollo en la lonja grovense paró la puja en casi 35 euros el kilo, llevándose así un buen lote con los mejores ejemplares del primer día para vendérselos al restaurante D’Berto.

Esta vez Campante pagó 500 euros por un solo ejemplar. Ese macho ganador del concurso en el que quiso «colaborar» con la gente del mar, ayudar a promocionar la marca Centolo do Grove y, sobre todo, apoyar «la importante labor social de Cáritas».

El macho ganador del concurso, de casi 5 kilos. / Iñaki Abella

El responsable de Mariscos Lukas aclara que esta vez no se trató de un encargo, sino de una decisión personal. Aunque el destino del crustáceo es el mismo, porque decidió entregarlo al restaurante D’Berto, sito en la avenida del Teniente Domínguez, para que lo exponga en su escaparate.

Decisión que agradece el propietario del establecimiento, Alberto Domínguez, quien confirma que el portentoso centollo va a lucirse en sus peceras hasta que le llegue el momento.

Está por ver aún quién va a saborear ese centollo que, como la centolla lucida por Tania Chao en la plaza vilagarciana, se ha convertido en algo así como un modelo de pasarela adaptado al mundo de los crustáceos.