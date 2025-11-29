Meis confirma la suspensión de la Feira do Galo de Curral

El Concello de Meis confirmó ayer que, como había avanzado FARO DE VIGO, la tradicional Feira do Galo de Curral que se celebraba cada 22 de diciembre no será posible este año, debido a las restricciones decretadas para frenar la expansión de la gripe aviar. La alcaldesa, Marta Giráldez, se hizo acompañar de varias criadoras para comparecer ayer en rueda de prensa y explicar que su situación legal impide que pueda celebrarse un evento que marcaba el inicio de la Navidad en el municipio.

Como se había dicho ya en el decano, de las criadoras de esta especie solo una ha conseguido su regularización, y lo hizo en septiembre, sin mucho margen para poner en marcha la crianza de los gallos. De todas formas, las criadoras trabajan con el objetivo de finalizar los trámites de legalización a tiempo para regresar en la edición de 2026, aunque ayer apuntaban que «se trata de un proceso lento y engorroso».

En estos momentos otras cuatro criadoras están preparando toda la documentación para presentar ante la Xunta, pero no todas van a poder hacerlo, porque muchas no tienen la distancia mínima que se exige entre los gallineros en los que crían esta especie, lamentando que las incluyan en la misma normativa que los grandes criaderos industriales. Marta Giráldez explicó que el Concello las está asesorando y espera que «la fiesta vuelva con más fuerza el próximo año».