Investigan la relación entre las amenazas a una mujer y el uso de una pistola que resultó ser falsa

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa intervino esta tarde para socorrer a una mujer maltratada que figura en el sistema de protección Viogén y, presuntamente, estaba siendo amenazada por un hombre, que no es el mismo del que está siendo protegida, sino su primo.

Sucedió al filo de las tres de la tarde en un bar del centro de Vilagarcía de Arousa, donde a la misma hora un hombre exhibió una pistola y provocó la lógica preocupación entre quienes allí se encontraban, pues inicialmente nadie sabía que se trataba de un arma simulada.

Los dos hechos ocurrieron en el mismo lugar y al mismo tiempo, por lo que todo se relacionó inicialmente con un presunto caso de violencia de género, haciendo que saltaran todas las alarmas y se activaran los protocolos correspondientes.

Una vez recabados los testimonios de unos y otros –algunos contradictorios– y escuchada la víctima se llegó a la conclusión de que lo sucedido habrían sido dos hechos aislados, pero con protagonistas comunes.

La intervención de las dotaciones policiales en Arzobispo Lago. / M. Méndez

Lo que sucedió fue que la mujer que se sintió amenazada y acosada activó la alerta Viogén, e inmediatamente acudió la policía al bar en el que se encontraba, donde, como queda dicho, estaba el que sería su presunto acosador, que era un hombre que no figura identificado como pareja de la víctima ni tiene orden de alejamiento alguna.

Pero es el primo de su excompañero sentimental, y parece que también mantuvieron una relación. Además, ayer habrían protagonizado un incidente en Santiago, donde la madre del primero habría sido agredida y fue denunciada por intento de atropello a la mujer denunciante ayer.

Solventada esta situación la policía recibió dos llamadas de alerta desde el mismo bar de la avenida de A Mariña, esta vez porque un hombre había sacado una pistola con actitud amenazante.

De juguete

Los agentes comprobaron que la pistola usada era falsa –de juguete–, por lo que se abrió el correspondiente expediente.

Ese individuo habría usado la pistola para amenazar a un varón, en este caso el hombre que estaría acompañando a la mujer que recibió las amenazas inicialmente.

En definitiva, una rocambolesca y turbia historia en la que nadie quiso presentar denuncia y que mantuvo entretenidos a los agentes durante buena parte de la tarde, tratando de esclarecer qué había sucedido en realidad en aquel conocido bar del centro urbano, buscando armas en los contenedores y realizando cacheos.

También se registraron huidas, una de ellas hacia un hotel de la calle de Arzobispo Lago, donde uno de los individuos fue interceptado por los agentes antes de que accediera al interior del hotel acompañado de otro hombre que llegó al lugar mientras la policía identificaba al primero. Posiblemente el exprimo de la mujer y el que, pistola en mano, amenazó a quien estaba con ellas ayer.

Por cierto, que entre unas gestiones y otras la Policía Local dio con una mujer conduciendo por la avenida de Valle Inclán con el permiso de circulación retirado por orden judicial, por lo que será sometida a juicio rápido.