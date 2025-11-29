Un «imprevisto» obliga a inyectar 10.000 euros más a la obra de Rosalía de Castro

El Concello de Vilagarcía realizará una modificación de las obras de saneamiento de la Avenida Rosalía de Castro que supondrá un aumento del presupuesto de 10.000 euros. El motivo es que se ha descubierto «un imprevisto» tras abrir la calle, que la red está en contrapendiente, según sus responsables.

Desde el gobierno detallan que será necesario colocar unos 90 metros de tuberías que conecten con el pozo de registro de la calle Doutor Nicolás Viqueira, consiguiendo que desagüe. Poero «también se decidió cambiar el acabado de las aceras, que finalmente se harán en hormigón, un material más funcional y que precisa menor mantenimiento».

Ravella recuerda que las obras están siendo ejecutadas por Construcciones Vale y contaron con un presupuesto de adjudicación de 113.000 euros, justo unos 10.000 euros por debajo del precio de licitación. En concreto, la zona de actuación iba desde el cruce con la calle Esperanza y hasta la calle Lucena, unos cien metros de recorrido.

La previsión era llevar a cabo a demolición de una parte de la acera y la excavación de una zanja para la instalación de un colector nuevo, ya que el existente estaba en muy mal estado. Con esto, se pretendía evitar los problemas de desbordamiento que se dan cuando llueve intensamente.

A mayores, se iba a instalar una red de pluviales, haciendo que las aguas circularan separadas, lo que también contribuiría a evitar los atascos, explicaron las autoridades municipales. Sin embargo, cuando se abrió, continuaron, «se detectó que el problema fundamental, además del mal estado de la red, venía dado por la cota, que es prácticamente inexistente, lo que está provocando el colapso al quedar el agua estancado». Asimismo aseguraron que se trata de imprevistos «habituales» en este tipo de obras en el subsuelo.

Por otra parte, el Concello comunicó que la promotora de uno de los nuevos edificios de O Piñeiriño, el que de la avenida de Cambados, alcanzó un acuerdo con ellos para urbanizar la acera que sigue por la calle Mondariz. Será de hormigón porque se utilizará como acceso a los garajes, según trasladaron a la concejala de Urbanismo, Paola María, la empresa y el arquitecto.