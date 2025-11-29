Gadis crea 46 empleos en Vilanova con un nuevo supermercado

La empresa de supermercados Gadis abrió ayer un nuevo supermercado en el lugar de Cardalda, en Vilanova de Arousa, fortaleciendo así su presencia en la comarca de O Salnés, al sumarse al inaugurado hace un año en Sanxenxo. . El nuevo establecimiento abre sus puertas en el Lugar de Cardalda, 31 C, al pie de la carretera PO-307, que enlaza los municipios de Vilanova y A Illa de Arousa. Una ubicación estratégica que favorece una mayor comodidad a los numerosos vecinos que transitan a diario por esta vía, a los que, además, se facilitan 115 plazas de parking gratuito.

El Gadis cuenta con más de 2.000 m2 de superficie total y se ha construido cumpliendo estrictos parámetros de eficiencia energética y accesibilidad, con los espacios diseñados para brindar la mejor experiencia de compra al cliente. La amplitud permite ofrecer la mayor variedad de productos del mercado: más de 12.000 artículos.

Además de los artículos a los que los clientes van a poder acceder, la apertura del supermercado de Cardalda también supone la creación de un buen número de puestos de trabajo. En concreto, son 46 los que genera el supermercado de manera directa, con una plantilla que trabajará en diferentes turnos entre las 9.00 y las 21.30 horas, de lunes a sábado.

La sostenibilidad ha guiado el proceso de construcción del nuevo Gadis de Vilanova de Arousa. La mayor medida de eficiencia energética procede del aprovechamiento de luz natural, además de la dotación de funcionales sistemas de frío y calor. El mobiliario de última generación, la ordenación de los espacios y la amplitud de pasillos, fomentan la accesibilidad y una mayor comodidad. Ayer, los clientes tuvieron de regalo un altavoz por compras superiores a los 35 euros, además de acceder a diferentes ofertas por la celebración.