La enogastronomía se consagra como baza turística de Galicia

Ya se había anunciado que el Congreso Europeo de Cofradías Enogatronómicas que se desarrolla en O Grove desde el pasado lunes iba a convertirse en una destacada herramienta promocional de la localidad arousana, la provincia de Pontevedra y toda Galicia.

Tras los diferentes eventos llevados a cabo, entre los que destacaron las visitas cursadas a la ciudad del Lérez, Combarro, Lalín y Santiago, entre otras salidas guiadas, no solo se confirma ese importante papel, sino que queda patente que todo lo relacionado con el mundo del vino y la cocina cobra un protagonismo cada vez mayor.

Así lo cree también el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, que esta mañana acudió al congreso organizado por el Consejo Europeo de Cofradías Enogastronómicas (Ceuco) para poner de manifiesto el «creciente interés que existe en torno al turismo gastronómico».

Pero también para remarcar que el mismo contribuye de manera decisiva a «impulsar la imagen del destino Galicia en el extranjero».

Participantes en el Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas durante las visitas turísticas organizadas a lugares como O Grove, Pontevedra, Combarro, Santiago y Lalín. / Cofradía do Centolo Larpeiro / Ceuco

En este sentido, Merelles remarcó la «importancia para Galicia» tanto de la cocina como se sus «productos de la tierra y el mar».

Entre los que hay que destacar al centollo de O Grove, ya que es la razón de ser de la Cofradía do Centolo Larpeiro, presidida por Víctor Otero Prol y artífice de este congreso internacional, junto a Ceuco y el Ayuntamiento.

Una cita, por cierto, que abunda en otra de las estrategias de Galicia, como es la de desestacionalizar la oferta turística.

De ahí que Merelles aplaudiera el congreso y alentara este tipo de iniciativas para, «con apoyo de la Xunta, poner en valor una oferta turística basada en el rico patrimonio culinario de Galicia».