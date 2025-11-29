Detenidos por usar la estafa de la «estampita» y el «tocomocho»

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo que cometía estafas con el método del «tocomocho» y la «estampita» con numerosas víctimas en todo el país, incluyendo Cambados y Marín, aunque no descartan ilícitos en otros puntos. Han detenido a seis personas e investigan a otras tres por los delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad de documentos y tenencia ilícita de armas.

En Galicia, ha dado cuenta de, al menos, una veintena de víctimas. Así, se han esclarecido un total de once delitos en A Coruña y hay afectados en Oleiros, Carballo y Milladoiro, en la misma provincia; y en Porriño, Cambados, Mos y Marín, en Pontevedra.

Estas actuaciones, situadas dentro del marco del Plan Mayor de Seguridad, comenzaron a finales del verano pasado, después de que los investigadores tuvieran conocimiento de dos delitos de robo con violencia ocurridos en la localidad de Lebrija (Sevilla). Además, en septiembre, los agentes de Oleiros ya realizaron una primera detención de uno de los miembros de la banda.

Imagen aportada por la Guardia Civil / FdV

Los autores viajaban de forma itinerante por todo el territorio nacional y seleccionaban a víctimas de avanzada edad, por su especial vulnerabilidad, para cometer los delitos. Lo hacían por medio de las técnicas de estafa conocidas como «tocomocho» y «la estampita», y en ocasiones llegaron a emplear violencia e intimidación. En total, lograron sustraer más de 50.000 euros, según fuentes de Guardia Civil.

Sumisión química

Además, los investigadores han constatado que utilizaron métodos de sumisión química sobre al menos una de las víctimas, a la vista de las pruebas analíticas practicadas.

La investigación, que ha contado con la estrecha colaboración de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), permitió identificar a los miembros de la organización y atribuirles la autoría de numerosos hechos delictivos detectados en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña, aunque no se descartan hechos similares en otros puntos del territorio nacional.

Finalmente, se realizaron nueve entradas y registros en los inmuebles vinculados a la organización. Se intervinieron 20.000 euros en efectivo, joyas, un arma modificada, entre otras cosas.

La operación continúa abierta para localizar a los legítimos dueños de los efectos recuperados.