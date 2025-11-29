Costas arreglará la deteriorada pasarela de madera de O Rial
El Concello de Vilagarcía comunica varias actuaciones, como la reapertura del parque infantil de A Xunqueira
Vilagarcía
El parque infantil de A Xunqueira reabrió ayer tras una puesta a punto de 50.000 euros ejecutada por el Concello y que incluyó el cambio de juegos, el vallado y otras mejoras.
Ahora actuará en otros del rural y ya están valorando cuáles, según el edil de Xardíns, Diego García.
Este también comunicó que han llegado a un acuerdo con Costas para que repare la «deteriorada» pasarela de madera de O Rial, y que dedicarán 6.000 euros a reparar una acera en la calle Xunqueira.
