Costas arreglará la deteriorada pasarela de madera de O Rial

El parque infantil de A Xunqueira reabrió ayer tras una puesta a punto de 50.000 euros ejecutada por el Concello y que incluyó el cambio de juegos, el vallado y otras mejoras.

Ahora actuará en otros del rural y ya están valorando cuáles, según el edil de Xardíns, Diego García.

Este también comunicó que han llegado a un acuerdo con Costas para que repare la «deteriorada» pasarela de madera de O Rial, y que dedicarán 6.000 euros a reparar una acera en la calle Xunqueira.