Comienza el goteo de aperturas de bateas tras el episodio tóxico

Tras la ya explicada apertura de tres polígonos bateeiros de Redondela (ría de Vigo) en la jornada de ayer, esta mañana también se autorizaba la extracción de mejillón en los viveros flotantes del Pobra E.1 y del Vilagarcía A. Ambos localizados en la ría de Arousa, donde al mismo tiempo se levantó la prohibición de extracción en los únicos bancos de moluscos infaunales que permanecían cerrados, correspondientes a la Zona I.

Quiere esto decir que se confirma la tendencia descendente del episodio tóxico que desde mediados de octubre castiga a las rías gallegas y alcanzó su pico en la última semana, propiciado por una fuerte presencia de dinoflagelados causantes de toxinas lipofílicas como la diarreica (DSP).

Covadonga Salgado, la directora del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) comunicó al sector a las ocho y media de esta mañana las nuevas resoluciones de apertura, lo cual va a propiciar que, poco a poco, se recupere el ritmo de extracción y venta.

Mapa en el que se aprecia que los dinoflagelados que más castigaban a las rías gallegas tienden a remitir en el interior de la de Vigo y en Arousa. / Intecmar

En lo que a infaunales como la almeja y el berberecho se refiere, esta mañana siguen cerradas las ochos zonas delimitadas en la ría de Pontevedra, los bancos marisqueros de tres de las seis zonas localizadas en la de Vigo y los de Corcubión-Fisterra y O Burgo-Coruña.

Están completamente limpios, como se decía anteriormente, todos los de Arousa, así como los integrados en las tres zonas de infaunales que se reparten por la ría de Muros-Noia.

Del cultivo de mejillón cabe destacar que de momento solo están operativos dos de los veinticuatro polígonos existentes en Arousa, uno de los dos que tiene Ares-Betanzos, y los tres antes aludidos en la ría de Vigo, para un total de doce polígonos bateeiros.

La buena noticia, volviendo al principio, es que las rías gallegas parecen empezar a sacudirse la toxicidad, como se observa en los informes y gráficos elaborados ayer por el Intecmar, al menos en sus aguas interiores, como se aprecia claramente en las de Arousa y Vigo.