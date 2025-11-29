El comercio y la plaza de Vilagarcía se gradúan en habilidades digitales

La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía renovó ayer su compromiso con los autónomos para que avancen en su digitalización. Fue durante la clausura de un programa formativo que ha beneficiado a comerciantes y placeros de la ciudad arousana.

La iniciativa, denominada «Digitaliza tu puesto: un salto adelante con Veri* Factu», incluyó diferentes actividades, incidiendo especialmente en la divulgación y apoyo a la integración de este nuevo sistema de facturación, dirigido a comerciantes y profesionales autónomos.

Como broche de oro, se celebró la Fiesta del Mercado con el reparto de chocolate con churros, música y la entrega de los premios del sorteo del Black Friday entre los clientes de la plaza.

Asistentes al evento. | Iñaki Abella

El vicepresidente primero de la entidad cameral, José Manuel Fernández Alvariño, señalo que la implantación de ese nuevo sistema y facilitar una gestión más eficiente «es una prioridad institucional» para la Cámara. Asimismo afirmó que iniciativas como esta «demuestran que el comercio local está preparado para dar un paso más en su digitalización» y aseguró que seguirán ofreciendo herramientas para que esto avance.

El programa contaba con financiación europea del fondo Feder y colaboró el Concello de Vilagacía, la asociación de placeros y Zona Aberta. Consistió en una «intensa agenda de actividades» para reforzar habilidades digitales en cuestiones como el uso de las redes sociales para vender, hubo talleres de fotografía y vídeo para smartphone y sesiones prácticas y charlas sectoriales.

La presidenta Rocío Louzán destacó la «implicación y el esfuerzo» de los comerciantes en adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Por su parte, el concejal de Comercio, Álvaro Carou, subrayó el «el papel social, económico e identitario del comercio de proximidad, que da vida a nuestra ciudad y conectividad al tejido empresarial».

Un momento del balance realizado por las autoridades. / FdV

Mil euros en premios para los clientes

El grupo Os Terribles de Arousa puso música a la fiesta de cierre de los cursos y en la que se entregaron los vales de compra de 500, 30o y 200 euros a los ganadores del sorteo organizado por la Cámara de Comercio junto con los placeros y para sus clientes. No faltó un chocolate con churros para los asistentes a la cita, que buscaba poner en valor la profesionalidad del colectivo de autónomos vilagarcianos.