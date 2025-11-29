Castaño pide al PSOE que aparte a García de la vida política

Xoán Castaño, el alcalde nacionalista de Catoira, reclama al PSOE que aparte de la vida política municipal a su predecesor y aún jefe de filas socialista en la oposición, Alberto García.

Lo hace después de tener conocimiento de que «la Fiscalía do Tribunal de Contas de Galicia insta a la Sección de Enxuizamento a hacer firme la condena a García por los cobros irregulares cuando era alcalde».

Parece ser que el Ministerio Fiscal «formula expresamente a su oposición al recurso de apelación presentado por el socialista y que la resolución original del Tribunal es tan contundente que echa por tierra los argumentos de la defensa».

El Tribunal de Contas condenó a Alberto García a devolver 20.280 euros al Concello «por considerar demostrados los cobros irregulares, calificando la conducta de García como ‘gravemente negligente y culposa’, por recibir un salario encubierto incompatible con su pensión por jubilación».