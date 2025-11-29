Cambados prendió ayer la Navidad en O Salnés. Un año más volvió a ser el Concello más adelantado en el encendido de las luces.

No faltó la tradicional fiesta con el reparto de chocolate y rosca gratis, y en cantidades suficientes: 300 litros y cincuenta unidades de dulces.

La lluvia amenazaba con aguar lo que también fue el inicio de un extenso programa de actividades, pero finalmente respetó al evento.

Cambados da el pistoletazo de salida a la Navidad

El resto de villas le seguirán en los próximos días, pero no tendrán tanta suerte con el tiempo. De hecho, A Illa decidió aplazarlo al próximo viernes día 5,a las 19.30 horas, en la plaza de O Regueiro, cuando era para este lunes.

En la capital del albariño también tienen todo listo para su reformulada Aldea de Nadal en Torrado y además, también ha repartido casitas por diferentes calles.

Cambados da el pistoletazo de salida a la Navidad

La jornada de ayer también fue aprovechada por la asociación de comerciantes Zona Centro para presentar su sorteo de 2.000 euros en vales de compra, con la presencia de su presidente, Juan Rey, y el edil Tino Cordal. Habrá más de 25.000 papeletas para que los clientes las rellenen con las compras realizadas a partir del día 1 y el sorteo será en enero.