El Black Friday se hace notar en las villas arousanas
L. R.
Arousa
El Black Friday fue animado ayer en la comarca de O Salnés, destacando las estampas vistas en Vilagarcía, con una abundante presencia de ciudadanos cargados de bolsas por las calles.
A la cita no faltaron las cadenas más comerciales, pero también algunos establecimientos del pequeño comercio, aunque de manera desigual.
De hecho, asociaciones como Vilagarcía Zona Aberta son contrarias a esta iniciativa al considerar que estropea la campaña de Navidad, que es uno de los momentos de mayores ventas de todo el año.
