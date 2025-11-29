El Black Friday se hace notar en las villas arousanas

El Black Friday fue animado ayer en la comarca de O Salnés, destacando las estampas vistas en Vilagarcía, con una abundante presencia de ciudadanos cargados de bolsas por las calles.

A la cita no faltaron las cadenas más comerciales, pero también algunos establecimientos del pequeño comercio, aunque de manera desigual.

De hecho, asociaciones como Vilagarcía Zona Aberta son contrarias a esta iniciativa al considerar que estropea la campaña de Navidad, que es uno de los momentos de mayores ventas de todo el año.