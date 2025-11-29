Alerta en Meaño por las sucesivas modificaciones de crédito

El pleno de la Corporación de Meaño aprobó el sexto expediente de modificación de crédito del año, por un montante de 82.633,56 euros que se financiará con el remanente de tesorería.

Se aprobó con los votos a favor de Veciños de Meaño y la edil del PP, mientras que MI y BNG se abstuvieron. El foco de la oposición se puso en un informe de la secretaría que advierte de que «la presente modificación afecta a la estabilidad del presupuesto». Precisa que los seis expedientes «suman 2.059.856,75 euros, lo cual equivale al 48,57% del presupuesto». Y esa cifra, advierte la secretaria, «se estima un posible incumplimiento de las reglas fiscales. En el caso de liquidar el presupuesto –informa- y que se incumplieran las reglas fiscales, procedería realizar un plan económico-financiero».