Vilaxoán acoge la obra «Somos xente normal»

La asociación de vecinos de Vilaxoán organiza este domingo una función de teatro. Corre a cargo de la compañía Teatro Maravalle, y la pieza se titula «Somos xente normal». La historia, escrita por Esther Formoso, transcurre en una casa «que conoció tiempos mejores», en la década de los 80. La representación es a las 19.00 horas y la entrada es gratuita.