Vilagarcía estrenará las bonificaciones en Xoán XXIII en el primer trimestre de 2026

En cuestión de dos o tres meses, los vilagarcianos que tengan domiciliado el «rodaje» de su coche en Vilagarcía y los que hagan compras en negocios de la asociación Zona Aberta dispondrán de una hora de aparcamiento gratis en el parking municipal de Xoán XIII, que es el situado en la parte posterior del consistorio. La medida, pionera en Vilagarcía, se aprobó en el pleno de ayer, con los votos a favor del PSOE, y la abstención del resto de partidos de la corporación.

Juan Fajardo, de Esquerda Unida considera que la ordenanza fiscal presentada por el gobierno local «es insuficiente» y «poco progresista», ya que en su opinión debería incluir descuentos mayores para las rentas bajas, abonos mensuales más económicos para los vilagarcianos o bonificaciones para personas vulnerables y organizaciones sociales. Asimismo, critica que solo haya descuentos para los clientes de Zona Aberta, cuando no todos los comercios y locales de hostelería de la ciudad están asociados a esta entidad.

Xabier Rodríguez, del BNG, también reclamó la posibilidad de ampliar a más asociaciones el convenio que posibilite gratificar las compras con una hora de aparcamiento gratuito, y abogó por ampliar a un cuarto de hora el periodo de tiempo que se permite permanecer en el aparcamiento desde que se abona la estancia, pues ahora mismo se contemplan solo 10 minutos, y el BNG cree que ese tiempo es muy justo para personas con movilidad reducida o niños pequeños.

El portavoz del Partido Popular, Juan Andrés Bayón, reprochó a su vez al gobierno municipal que, «esta ordenanza llega tarde», puesto que hace ya dos años que se iniciaron los trámites para la reversión del aparcamiento, por lo que, «muchos comercios no han podido beneficiarse de esta medida por su falta de gestión».

Interior del parking Xoán XXIII. / Iñaki Abella

También reclamó ampliar los convenios a más asociaciones, además de Zona Aberta, y solicitó asimismo un reglamento de régimen interno, en el que se regulen el uso de las plazas de carga de vehículos eléctricos o de personas con movilidad reducida, por citar dos ejemplos.

La portavoz del gobierno socialista, Tania García, señaló que la ordenanza empezará a aplicarse en cuanto se renueve la maquinaria del aparcamiento, algo que está previsto que suceda a principios de 2026. También tomó la palabra el alcalde, Alberto Varela, para replicar a Fajardo que, «una cosa es predicar y otra dar trigo», señalando que llevar a la práctica las propuestas del esquerdista supondría sobrecargar de trabajo a los servicios sociales y dificultar mucho la gestión administrativa de las bonificaciones. «Tenemos que ser operativos», advirtió, y por este motivo abrió la puerta a suscribir convenios con más entidades como Zona Aberta, pero descartó que los comerciantes u hosteleros puedan ofrecer descuentos en el parking a título particular.

La propuesta se ampliará a los aparcamientos que en el futuro sean también de gestión municipal, como podrían ser el situado frente a la playa de A Concha, que ahora está ocupado por el depósito municipal de vehículos, o el de la plaza de España, que sigue en poder del Plan Nacional sobre Drogas, a la espera de venta o subasta.

El documento fiscal aprobado ayer también estipula las tarifas por minuto y por día, así como el coste de los abonos, que pueden ser de 24 o 12 horas y de 30 o 15 días, diferenciando además entre coches, motocicletas y bicicletas. El precio por minuto se fija en 0,013 euros, con un máximo de 18,66 euros al día. Los abonos de 24 horas cuestan 74,61 euros si son para 30 días, y 55,96 si son para solo dos semanas.

Los abonos de 12 horas (de 8.00 a 20.00 horas o de 7.00 a 19.00) cuestan 59,69 euros o 44,77, según se elija la fórmula 30 o 15 días. Del mismo modo, se establecen abonos para motocicletas (37,31 euros) y bicicletas (14,92 euros), en ambos casos solo en la modalidad mensual y para 24 horas.

Por último, se mantiene una tarifa preexistente que el concesionario había establecido con los trabajadores municipales (37,31 euros), pero con la intención de eliminarla progresivamente o reducirla al mínimo, y solo para las horas de la jornada laboral de la mañana.