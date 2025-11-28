Otro varapalo para la Casa Jaureguízar: la Xunta rechaza la declaración de ruina

Los planes del Concello para la Casa Jaureguízar han recibido un nuevo varapalo de Patrimonio de la Xunta. Ayer mismo informaba de que rechaza su solicitud de declarar la ruina técnica, la vía que le planteó para desbloquear este proyecto ante las graves patologías que presenta. Y es que para los técnicos autonómicos «existe un amplio abanico de tratamientos, así como de «alternativas y técnicas constructivas que permiten solventar los problemas conservando su envolvente».

En su comunicado, el departamento de la Consellería de Cultura también confiere al inmueble un «importante valor patrimonial y cultural». Una de las cuestiones que ha centrado las discrepancias entre ambas administraciones, pues el gobierno vilagarciano sostiene que su protección es baja y que, más que nada, viene por su entorno.

De hecho, su propuesta pasaba por conservar únicamente elementos singulares como la fachada, el cierre y los forjados de hierro y estaba a la espera de recibir luz verde a la declaración de ruina técnica para avanzar en un proyecto que hunde sus raíces en hace cinco años, cuando compró esta propiedad al Plan Nacional sobre Drogas, que lo había embargado al narcotraficante Marcial Dorado, y para hacer un centro social para personas mayores.

Disparidad de criterios

Sin embargo, Patrimonio sigue manteniendo su rechazo a los planes municipales e indica que está abierto a la remodelación, «siempre y cuando se respeten las características ambientales de su envolvente y se apliquen los tratamientos necesarios para garantizar su conservación». De hecho, recalca que tras analizar los informes técnicos «existen alternativas y técnicas constructivas que permiten solventar los problemas».

Es más, defiende que existe un «amplio abanico de posibilidades de tratamientos de conservación y protección para este tipo de estructuras». Y es por eso que se muestra «abierto a nuevas propuestas por parte del Concello de Vilagarcía que aseguren la protección del patrimonio de todos los gallegos y que a la vez permitan dar el uso que corresponda a la conocida como Casa Jaureguízar».

Cabe recordar que el Ejecutivo de Alberto Varela planteó la declaración de ruina también en base a un informe técnico que daba cuenta de unos graves problemas de humedades y patologías que llegaba a recomendar la demolición total.

Así las cosas, el céntrico edificio sigue pudriéndose en los despachos y la financiación de la obra para arreglarlo está en el aire.

Hace no mucho Ravella tuvo que devolver otra anualidad del préstamo concedido en 2023 por el IGVS de la Xunta y que estaba vinculado al inicio de las obras. En total, ya van 220.000 euros y esto generó críticas municipales hacia Patrimonio por la demora en resolver el expediente, que le pasaron en febrero de este año.