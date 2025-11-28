Un toldo cortavientos para proteger el «parladoiro»

El Concello de Meaño ha decidido instalar un toldo cortavientos con el que proteger el «parladoiro» de Os Pasales, en Dena, un patio a pie de la ría donde los vecinos se citan cada día para charlar y relajarse después de sus caminatas.

Este peculiar parlamento de sabios –donde el cotilleo sobre la parroquia, los recuerdos, la política y el fútbol son temas recurrentes– es un porche de unos 20 metros cuadrados resultante de la construcción de una pequeña nave de bloques hace más de tres décadas. Se erigió en la desembocadura del río Chanca –cuando el relleno ganado al mar en Os Pasales– con el objeto de usarla como almacén de piraguas del frustrado Club de Piragüismo Ría de Dena.

Abierto en sus laterales, el porche se torna especialmente desapacible con las olas de frío en invierno. El propio regidor, que se había pasado en su día a saludar a los «parlamentarios», accedió a la reclamación de estos y, tirando de metro, midió y encomendó la obra a una firma local. Fue esta misma semana cuando esta empresa de aluminio colocó la estructura para cerrar el porche por sus lados abiertos. Sendos toldos cortavientos con plástico traslúcido y granate anclado en una estructura metálica.