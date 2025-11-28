Taller práctico para evitar los «berrinches» en la Galiña Azul
La Anpa Nemo, de la Escola Infantil Galiña Azul de A Illa, organiza un nuevo taller el próximo martes, centrado en la gestión de los «berrinches» de los más pequeños. El taller está orientado a familias interesadas en comprender mejor el comportamiento emocional de sus hijos durante la primera infancia.
La actividad será impartida por Alba-Little L, profesional especializada en acompañamiento familiar y educación respetuosa y se desarrollará a partir de las 18.00 horas. El taller tendrá una duración de dos horas y está dirigido tanto a personas socias del Anpa como a no socias, solo cambiará el coste de la inscripción, ya que es de 12 euros para los primeros y de 18 para los segundos.
Durante la sesión se ofrecerán pautas y recursos para comprender el origen de los berrinches, acompañar las emociones de manera respetuosa y aplicar técnicas efectivas en el día a día, proporcionando herramientas a las familias. Los interesados pueden inscribirse en el mail anpanemo@gmail.com
