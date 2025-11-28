«San Pedro» y «Sikamontes», en el censo de Patrimonio Marítimo

La flota tradicional de la ría de Arousa sumó ayer otras dos embarcaciones al censo de barcos tradicionales de Galicia tras ser reconocidas por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural por sus particularidades técnicas constructivas de carpintería de ribeira. Esas dos embarcaciones son el galeón «San Pedro», con puerto base en A Illa, y la dorna «Sikamontes», de Cambados. Junto a ellas, han entrado en este listado que abre las puertas de diferentes bonificaciones, otras once embarcaciones.

El «San Pedro» es un galeón construido en 1976 que fue recuperado por un grupo de jóvenes de A Illa en 2020. Ellos adquirieron esta embarcación después de que hubiese sido utilizado como auxiliar de batea. El grupo se fijó en su particular «fasquía» para lanzarse a un proyecto que permitió su recuperación después de varios años de trabajo en la reforma. La embarcación fue construida para navegar con motor y, en su popa, se puede apreciar el paso hacia la meca nización de estas embarcaciones, ocurrido a mediados de los años 70. La embarcación ha participado en un buen número de eventos relacionados con la vela tradicional, e incluso, protagonizó un encuentro inesperado con un grupo de orcas que se acabó solventando con daños en el timón y el remolque de Salvamernto Marítimo desde Sálvora hasta A Illa de Arousa.

La «Sikamontes» es una dorna adquirida en Cambados en el año 2016 y que fue sometida a una importante reconstrucción antes de que volviese a navegar. Al igual que el «San Pedro», también ha participado en un buen número de eventos relacionados con la náutica tradicional.