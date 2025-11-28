Ravella forma operarios de mecanizado para trabajar en Vilagarcía

Las empresas Thune Eureka y Meycatec contratarán a un mínimo de cuatro trabajadores gracias al programa de cualificación profesional con compromiso de contratación promovido por la Concellería de Promoción Económica de Vilagarcía.

Esta es la sexta edición del programa, en la que los participantes recibieron 118 horas de formación teórica en mecanizado y, posteriormente, otras 80 horas de prácticas en las empresas participantes. En este caso, nueve personas se encuentran actualmente en esta última fase del proceso, que finalizará el 2 de diciembre. El acuerdo establece que las empresas deben incorporar a su plantilla al 30% de los asistentes que finalicen el curso.

El alcalde, Alberto Varela visitó ayer las instalaciones de Thune Eureka, y destacó el doble beneficio de este plan: ofrece mano de obra cualificada a las empresas y oportunidades laborales a los desempleados.