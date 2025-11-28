Ravella forma operarios de mecanizado para trabajar en Vilagarcía
Thune Eureka y Meycatec acogen alumnos
A.M.
Las empresas Thune Eureka y Meycatec contratarán a un mínimo de cuatro trabajadores gracias al programa de cualificación profesional con compromiso de contratación promovido por la Concellería de Promoción Económica de Vilagarcía.
Esta es la sexta edición del programa, en la que los participantes recibieron 118 horas de formación teórica en mecanizado y, posteriormente, otras 80 horas de prácticas en las empresas participantes. En este caso, nueve personas se encuentran actualmente en esta última fase del proceso, que finalizará el 2 de diciembre. El acuerdo establece que las empresas deben incorporar a su plantilla al 30% de los asistentes que finalicen el curso.
El alcalde, Alberto Varela visitó ayer las instalaciones de Thune Eureka, y destacó el doble beneficio de este plan: ofrece mano de obra cualificada a las empresas y oportunidades laborales a los desempleados.
Suscríbete para seguir leyendo
- El buey irlandés se come al gallego
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- O Salnés tiene dos alcaldes entre los quince mejor pagados de Galicia
- Un coche con heroína desató la operación con excavadoras de la Policía Nacional en Arousa
- Sancionan a dos policías por no detener a una persona agresiva en el Hospital
- Valientes y emprendedoras a los 50
- Mensaje en un escaparate: clientas de un comercio de Meaño se convierten en modelos «de cuerpos reales» contra la tiranía de las tallas