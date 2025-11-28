Queco Fresco presenta su nuevo poemario
T.H.
O Grove
El poeta grovense Queco Fesco presenta a las ocho de esta tarde, en la Sala das Cunchas de la casa consistorial de O Grove, su último poemario, «Feridas espidas».
Se trata de una compilación de poemas íntimos que responden a un viaje emocional para ahondar en las cicatrices de la memoria e invitar a «una reflexión sobre la vida y los que queda por vivir».
