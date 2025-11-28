Los primeros ediles de la democracia se citan en Meaño

De manos de la Asociación Cultural y Deportiva GAM de Meaño, esta noche regresa el foro de debate y coloquio «A Cova do Trasno». Será en el Pazo de Lis a las 21.00 horas, con entrada libre, y es la primera entrega de la trilogía «Historia viva: Memoria da primeira corporación democrática meañesa (1979-83)».

Con tal motivo los protagonistas del coloquio son tres ediles vivos de aquella primera Corporación: Manuel Padín Pérez, que a sus 83 años recordará sus años como edil de Coalición Democrática (CD); Laureano García Ruibal, mítico del PSOE meañés en la transición, que fue edil y alcaldable socialista en aquella primera Corporación; y Manuel Crespo Domínguez, con 71 años hoy, que fue entonces el edil más joven por UCD.

El foro permite las intervenciones por parte de los invitados y se fija con un formato de tiempo limitado a 50 minuto.

Esta cita se ha atrevido en ediciones anteriores con temas tan variopintos como los riesgos del radón en Meaño, el impacto de los fitosanitarios derivado de la expansión de los viñedos y la represión franquista.

Junto a ello, recitales de poesía, el rescate de figuras locales con gran proyección exterior, como la poetisa Herminia Fariña, la música de Eugenio Padín «O Cego de Padrenda» y encuentros con la literatura infantil.