El pleno trata el reglamento del Consello Local de Igualdade
O Grove
La Corporación municipal de O Grove se reúne el lunes a las 20.30 horas para asistir a una sesión plenaria de carácter ordinario en la que prestar aprobación, si procede, al reglamento del Consello Local de Igualdade.
Otro de los asuntos del orden del día es la moción el grupo municipal del BNG tendente a encauzar la recuperación de molinos, lavaderos y demás elementos propios del patrimonio municipal.
