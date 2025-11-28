A Peixería acoge un «scape room» sobre los riesgos de internet

La Concellería de Servicios Sociais de Vilagarcía organiza una actividad para concienciar a los adolescentes sobre el uso responsable de internet y las redes sociales. Se trata del «scape room» titulado «Reto Digital: apágalo y juega», que se celebrará el 12 de diciembre en la Plaza de A Peixería.

La actividad está dirigida a chicos de entre 12 y 16 años del Concello de Vilagarcía. El plazo de inscripción se abre hoy y finaliza el 8 de diciembre. Las familias interesadas en participar deben presentar una solicitud al Ayuntamiento o completar el mismo trámite a través de la Sede Electrónica.

La actividad se organiza en dos turnos: para niños de 12 a 14 años (máximo 20 personas), de 16.30 a 18.00 horas; y para niños de 14 a 16 años (máximo 20 personas), de 18.30 a 20.00 horas. La actividad será impartida por cuatro educadores sociales del Ayuntamiento, quienes darán la bienvenida a los participantes, los dividirán en grupos y explicarán su funcionamiento. Se trata de un circuito compuesto por seis pruebas, como por ejemplo «Alerta Bandera Roja», que consistirá en identificar comportamientos dañinos en la red. El grupo que consiga completar todas las pruebas en el menor tiempo posible recibirá un premio.

Con esta acción se pretende crear un espacio educativo, preventivo y participativo en el que los jóvenes reflexionen sobre su uso de la tecnología, así como reconocer sus riesgos.