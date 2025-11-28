«Mulleres en Rede», la voz de las mujeres mayores del rural

El Centro de Interpretación de la Conserva de A Illa fue el escenario elegido para dar a conocer el proyecto «Mulleres en Rede», una iniciativa de colaboración con la Dirección Xeral de Promoción e Igualdade de la Xunta con las asociaciones Castelo Conta y Colectivo Grigri cuyo principal objetivo el de dar visibilidad a las experiencias, memorias y voces de las mujeres mayores que viven en el rural gallego, pero también a las mujeres migrantes.

El acto estuvo conducido por el actor Xosé Antonio Touríñán y en él se explicaron las líneas principales de esta propuesta de creación audiovisual comunitaria, en la que participaron grupos de mujeres de Castelo (en el municipio de Culleredo), Vilaño (A Laracha) y de A Illa de Arousa. Se trata de un proyecto participativo que, a través de dinámicas colectivas y encuentros intergeneracionales, pone el foco en el valor de los cuidados, en su distribución y en las redes afectivas que sostienen la vida diaria.

En la presentación participaron Hadriana Casla, directora del proyecto e integrante del Colectivo Grigri; María Quintanilla Pérez, directora xeral de Promoción da Igualdade de la Xunta; y Luis Arosa, alcalde del municipio. Pero también tomaron parte las mujeres que participaron en las sesiones desarrolladas en los últimos meses, que compartieron parte de ese trabajo y conversaron sobre la vejez, las relaciones comunitarias y los deseos e incertezas que surgen al hablar de cuidar y ser cuidadas.

Después de la presentación, el vecino Auditorio de A Illa acogió la proyección del documental «Todas as mulleres que coñezo», dirigido por Xiana Teixeiro. La proyección de este documental, que impulsó el cineclube Entrecortiñas, estuvo seguida de un coloquio entre todos los asistentes para profundizar en la temática que aborda este trabajo.

Las actividades del Día Internacional Contra a violencia de Xénero continuarán en A Illa el próximo domingo, con la celebración de una gymkana familiar en la que se pondrán a prueba mitos y creencias vinculadas al machismo y a la lucha en favor de la igualdad. Esta se desarrollará entre las 11.00 y las 14.00 horas, con punto de partida desde el Auditorio Municipal.