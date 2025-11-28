Meis se lanza a modernizar y digitalizar el depósito de agua
Las obras obligarán a cortar el suministro el próximo lunes al necesitar su vaciado
El Concello de Meis va a invertir más de 30.000 euros en mejorar y modernizar el depósito de agua potable que da suministro a toda la red. Lo hará la próxima semana, lo que implicará un corte en el suministro a una buena parte del municipio. El próximo lunes por la mañana, el depósito dejará de llenarse para acometer las obras por lo que se calcula que la suministración a la red se cortará esa misma noche. Al día siguiente, las obras continuarán en las tuberías de salida del depósito de agua potable, unas obras que se extenderán durante toda la jornada.
Por este corte, resultarán afectados las viviendas de los lugares de Caticovas, Grela, A Sobreira, Vaiga da Vila, Rochela, Lomba, Fondo de Vila, Zacande, Monte de Casa, A Pubuxeira, Quintáns, Liñares, Pompeán, A Goulla, Mouzán, A Modia, As Portelas e Vilanoviña.
Si no se registra ningún contratiempo, las previsiones apuntan a que la suministración de agua se reiniciará el miércoles, una vez se llene el depósito. La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, explica que estas obras tratan de «mejorar la gestión del agua, instalando un sistema de digitalización, al mismo tiempo que se mejora el estado del depósito». Las obras se llevarán a cabo siempre y cuando las condiciones meteorológicas acompañen y no se registren chubascos importantes.
