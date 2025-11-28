El Medio Maratón restringirá el tráfico en la mañana del domingo

La celebración del Medio Maratón Concello de Vilagarcísa el domingo obligará a cerrar al tráfico rodado el tramo de orillamar comprendido entre O Preguntoiro, en Vilaxoán, la avenida da Mariña y Laureano Gómez Paratcha, así como Rosalía de Castro hasta el cruce del semáforo de Trabanca Sardiñeira, en Carril. La Policía Local explica que las restricciones comenzarán a las 9.30 horas y se mantendrán hasta las 13.30, hora en la que se prevé que finalice la prueba deportiva. En todo caso, las calles se irán abriendo tan pronto sea posible y no suponga un riesgo para los participantes.

La carrera, en la que participarán más de 700 deportistas, tendrá la salida y la meta en la avenida da Mariña, a la altura de la plaza de la II República. Discurrirá por un circuito que los corredores, tras una pequeña vuelta inicial a la manzana del parque Miguel Hernández y el Auditorio, completarán dos veces. Las vías afectadas son las avenidas da Mariña y Laureano Gómez Paratcha, lqa calle Elpidio Villaverde, la avenida Rosalía de Castro hasta el semáforo de Trabanca Sardiñeira, la avenida Valle-Inclán, la calle Víctor Pita y la avenida de O Preguntoiro.