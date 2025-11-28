Llega el plato fuerte del Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas

Las jornadas de exaltación del Centolo do Grove continúan mañana con los actos centrales del XXII Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas, que comenzaba el pasado lunes y reúne entidades de Francia, Italia, Bélgica, Grecia, Alemania, Portugal y España.

Es una propuesta hecha realidad por la Cofradía do Centolo Larpeiro que en esta jornada incluye conferencias, la entrega de los Premios Aurum 2025 y una exposición de productos agroalimentarios europeos de calidad, con degustación de algunos de ellos.

Participantes en el Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas durante las visitas turísticas organizadas a lugares como O Grove, Pontevedra, Combarro, Santiago y Lalín. / Cofradía do Centolo Larpeiro / Ceuco

Para despedir el día se organiza una cena de gala en el restaurante La Atlántida a base de empanada gallega, mejillones al vapor, camarón, centollo, centolla, carne de Galicia con guarnición, tarta de Santiago, «piedras» de Santiago, queimada tradicional con conjuro, espumosos, albariño y mencía.

Para el domingo se anuncia una concentración de cofradías en la plaza de O Corgo, la bendición de sus estandartes y de los propios cofrades, su desfile por las calles mecas, un concierto y un almuerzo de despedida a modo de romería gallega, con «pulpeiro», gaiteiros y baile regional.

El presidente del Consejo Europeo de Cofradías (Ceuco), el máximo responsable de la Cofradía do Centolo Larpeiro, y el alcalde de O Grove, José Cacabelos, se encargaron esta mañana de presentar los últimos actos del programa.