Jacobo Otero: «Antes se respetaba el mar mucho más que ahora»

Jacobo Otero Prol es el pescador de centollo ya jubilado elegido este año por la cofradía de pescadores San Martiño para protagonizar las jornadas de exaltación del «rey de los mariscos».

Como cada mes de noviembre, el pósito «tiene un cariño» con uno de los históricos del sector, en este caso un vecino de 74 años que se jubiló a los 60 y empezó a pescar centollo con solo 14. Aunque fue a partir de los 16 cuando lo hizo de manera totalmente profesional, enrolado en el barco de sus hermanos, el «Ángel-Alberto».

«Estoy muy agradecido y emocionado por este premio porque no me lo esperaba, y siempre es un orgullo que la gente con la que trabajaste toda la vida te haga un homenaje así», explicaba esta tarde Jacobo Otero, antes de recoger en la lonja el diploma y la insignia con forma de centollo de oro que lo acredita como maestro «centoleiro».

El alcalde y el vicepatrón mayor, flanqueando al marinero jubilado. / Iñaki Abella

Un lobo de mar que pescó centollo en el barco «Carrumeiro» desde 1978 hasta 1984, cuando empezó a hacerlo en el «Atlántico». Fue en este último barco en el que se retiró, dejando el timón a Javier, uno de sus cuatro hijos.

Un patrón por cierto, que «está desanimado porque el mar está esquilmado y ya no hay la ‘fartura’ de antes», explica el padre.

«Se abrió la veda del centollo el otro día y ya casi no queda, como también escaseó el marisco y el pescado –puntualiza Jacobo Otero–, quizás porque antes andábamos al mar con 75 nasas y 45 aparejos, y ahora hay planeadoras con 200 o 300 nasas y 500 aparejos».

Esto lo lleva a decir que «antes se respetaba el mar mucho más que ahora», pero también a destacar que el centollo de O Grove «tiene una calidad enorme».