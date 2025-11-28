El Hospital do Salnés adopta medidas especiales tras un brote de gripe A

Un importante brote de gripe A en el Hospital do Salnés ha llevado a la gerencia del área sanitaria y a la dirección del centro a poner en marcha una serie de medidas preventivas especiales. A principios de esta semana, la plantilla recibió una circular con una serie de recomendaciones, en las que, por ejemplo, se extiende el uso de la mascarilla a prácticamente todo el Hospital y se solicita que se limiten al máximo posible las visitas a los pacientes ingresados.

El brote de gripe se habría declarado entre finales de la semana pasada y principios de esta, y en los primeros días alcanzó tal virulencia que, según fuentes consultadas, obligó a la dirección del Hospital a cerrar una planta, a agilizar las altas domiciliarias de algunos pacientes para reducir el riesgo de nuevos contagios y hasta a aplazar operaciones quirúrgicas.

FARO preguntó a la gerencia del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés por estas medidas, pero no fueron confirmadas ni desmentidas por la dirección. A cambio, sí remitió un comunicado de prensa en el que apunta que, «a día de hoy se mantiene toda la actividad asistencial, tanto en el campo quirúrgico como de consultas».

En la misma nota se atribuye la adopción de estas medidas especiales, «al inicio de la ola epidémica de gripe a nivel comunitario». De este modo, hace un par de días los trabajadores recibieron una circular (que se ha colgado también en zonas comunes, para informar a los pacientes) en la que, entre otras medidas, se amplían los lugares donde se recomienda el uso de mascarilla.

Así, hasta ahora, se aconsejaba a pacientes y profesionales el uso del cubrebocas en el área quirúrgica y en Urgencias, pero desde el pasado martes se insta a utilizarla en todas las plantas de hospitalización, así como en el hospital de día. «En cuanto al resto de áreas, la recomendación del uso de la máscara se indica en los servicios que atienden pacientes vulnerables», añaden desde Pontevedra.

Asimismo, a raíz del brote de gripe se recomienda a sanitarios, pacientes y familiares el uso de los geles hidroalcohólicos colocados en varios puntos del centro. También se hacen recomendaciones específicas para las visitas, ya que se les pide que no acudan al Hospital se tienen síntomas respiratorios (como tos, congestión, dolor de garganta o fiebre), usar mascarilla quirúrgica en todo momento, tanto en las habitaciones como en las zonas comunes, y «reducir al mínimo posible tanto el número de visitas por paciente ingresado como la duración de las mismas».

Asimismo, no se recomienda que vayan al Hospital de visita mujeres embarazadas, inmunodeprimidas o niños. En el caso de los pacientes ingresados tendrán que poner mascarilla al salir de su cuarto. En cualquier caso, desde el área sanitaria recuerdan que, «la vacunación anual es la medida preventiva más eficaz», y que en este sentido mañana sábado habrá una jornada de vacunación especial en el Hospital do Salnés, dirigida a pacientes de 60 a 69 años.