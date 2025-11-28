Fexturrón activa una Navidad que se enciende mañana

Puede decirse que la Navidad está oficialmente lanzada en Vilagarcía, dado que esta mañana se puso en marcha la maquinaria de uno de los acontecimientos más destacados de estas fiestas en toda Galicia, como es el Fexturrón.

Pero, por si alguien no se dio cuenta, el Concello oficializa mañana el comienzo de las celebraciones activando el interruptor del alumbrado.

Será a eso de las seis y media de la tarde cuando Papá Noel y su séquito alcancen la céntrica plaza de Galicia, donde se sitúa el gran árbol, atravesando la recientemente estrenada calle de Clara Campoamor, que se convierte así en protagonista indiscutible de este acto institucional.

Ravella quiere lucir la remozada calle peatonal, antiguamente conocida como Conde Vallellano, y también mostrar a vecinos y visitantes el alumbrado propio de dicho vial, dejando el esplendor de la luminosidad navideña para las demás calles y plazas.

El montaje de los decorados, esta mañana. / Iñaki Abella

Una vez "bendecida" Clara Campoamor con el paso de Papá Noel procedente de la plaza II República se procederá al encendido del alumbrado en un acto que, ante las previsiones de lluvia, se celebrará bajo una carpa con la que proteger a la comitiva.

La animación correrá a cargo de la Escola de Música Coda y los elfos vilagarcianos Rodolfo y Adelfa, pero Ravella ya anunció que, precisamente a causa del mal tiempo, se cancelan los demás espectáculos, que iban a desplegarse a largo de la tarde en diferentes puntos de la ciudad.

El alcalde, Alberto Varela, acompañará a Papa Noel en el momento del encendido, antes de reunirse con los niños presentes en la plaza y sus familias.

Fexdega

Muchas de las cuales pasarán estos días por el recinto ferial de Fexdega, donde se celebra el tradicional Fexturrón. Una propuesta inaugurada esta mañana por los concejales socialistas Sonia Outón, Álvaro Carou y Tania García y el propio alcalde, quien presumió del " mayor parque de atracciones de todo el noroeste de España".

Uno de los operarios municipales, durante el montaje de los adornos, esta mañana. / Iñaki Abella

Ellos mismos pudieron subirse a algunas de las muchas atracciones disponibles, como coches de choque, colchonetas, casetas de juego, sala de cine o tómbolas.

Sin olvidar, ya que se trata de su elemento más representativo y más esperado por los niños, su pista de hielo natural.

Cabe remarcar que Fexturrón, que dispone de zona de restauración, mantendrá sus puertas abiertas hasta el 11 de enero, todos los días, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 22.00 horas.

El precio se queda, gracias a la aportación municipal, en 7 euros para 40 minutos de disfrute de la pista de hielo, con bonos de 55 euros para 10 accesos, y en 5 euros para disponer de 5 tickets válidos para las demás atracciones.

Algo a tener muy en cuenta no solo por los vilagarcianos, sino también por familias de toda la comarca y la provincia ansiosas por disfrutar de este parque de atracciones cubierto que el año pasado recibió a más de 80.000 personas.