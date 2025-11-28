Fexturrón activa una Navidad que se enciende mañana
El alcalde inauguró hoy el parque de atracciones "más grande del noroeste español"
Papá Noel llega mañana a la plaza de Galicia, a eso de las 18.30 horas
El encendido oficial del alumbrado se anuncia para las siete de la tarde
Puede decirse que la Navidad está oficialmente lanzada en Vilagarcía, dado que esta mañana se puso en marcha la maquinaria de uno de los acontecimientos más destacados de estas fiestas en toda Galicia, como es el Fexturrón.
Pero, por si alguien no se dio cuenta, el Concello oficializa mañana el comienzo de las celebraciones activando el interruptor del alumbrado.
Será a eso de las seis y media de la tarde cuando Papá Noel y su séquito alcancen la céntrica plaza de Galicia, donde se sitúa el gran árbol, atravesando la recientemente estrenada calle de Clara Campoamor, que se convierte así en protagonista indiscutible de este acto institucional.
Ravella quiere lucir la remozada calle peatonal, antiguamente conocida como Conde Vallellano, y también mostrar a vecinos y visitantes el alumbrado propio de dicho vial, dejando el esplendor de la luminosidad navideña para las demás calles y plazas.
Una vez "bendecida" Clara Campoamor con el paso de Papá Noel procedente de la plaza II República se procederá al encendido del alumbrado en un acto que, ante las previsiones de lluvia, se celebrará bajo una carpa con la que proteger a la comitiva.
La animación correrá a cargo de la Escola de Música Coda y los elfos vilagarcianos Rodolfo y Adelfa, pero Ravella ya anunció que, precisamente a causa del mal tiempo, se cancelan los demás espectáculos, que iban a desplegarse a largo de la tarde en diferentes puntos de la ciudad.
El alcalde, Alberto Varela, acompañará a Papa Noel en el momento del encendido, antes de reunirse con los niños presentes en la plaza y sus familias.
Fexdega
Muchas de las cuales pasarán estos días por el recinto ferial de Fexdega, donde se celebra el tradicional Fexturrón. Una propuesta inaugurada esta mañana por los concejales socialistas Sonia Outón, Álvaro Carou y Tania García y el propio alcalde, quien presumió del " mayor parque de atracciones de todo el noroeste de España".
Ellos mismos pudieron subirse a algunas de las muchas atracciones disponibles, como coches de choque, colchonetas, casetas de juego, sala de cine o tómbolas.
Sin olvidar, ya que se trata de su elemento más representativo y más esperado por los niños, su pista de hielo natural.
Cabe remarcar que Fexturrón, que dispone de zona de restauración, mantendrá sus puertas abiertas hasta el 11 de enero, todos los días, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 22.00 horas.
El precio se queda, gracias a la aportación municipal, en 7 euros para 40 minutos de disfrute de la pista de hielo, con bonos de 55 euros para 10 accesos, y en 5 euros para disponer de 5 tickets válidos para las demás atracciones.
Algo a tener muy en cuenta no solo por los vilagarcianos, sino también por familias de toda la comarca y la provincia ansiosas por disfrutar de este parque de atracciones cubierto que el año pasado recibió a más de 80.000 personas.
Ritmo frenético en el montaje del decorado, con numerosas sorpresas
Desde el luminoso que anuncia el año 2026 a las puertas del conjunto monumental de Vista Alegre, hasta los jardines efímeros, los árboles de San Roque, Arzobispo Lago y tantos otros lugares que han sido provistos de luces y adornos, pasando por los más de trescientos elementos decorativos instalados en la ciudad, todo está a punto para alegrar la Navidad en Vilagarcía.
Los operarios de la empresa concesionaria y los trabajadores de los servicios municipales de Jardines y de Obras se han empleado a fondo para conseguirlo.
Esta mañana con especial intensidad, ya que había numerosos elementos que no podían ser instalados hasta el último momento.
El cambio experimentado es notable, de ahí que ya se viera a muchos peatones, tanto niños como adultos, fotografiándose al lado de los diferentes elementos ornamentales instalados por el Concello.
