El Atlantic Fest 2026 ya tiene fechas

El Atlantic Fest volverá a la playa de A Concha de Vilagarcía del 17 al 19 de julio y la venta de entradas comenzará el 4 de diciembre con un precio especial del bono y poco después de darse a conocer las primeras confirmaciones de artistas.

Desde la promotora explican que esto sucederá el próximo lunes día 1 y empezarán con un precio especial disponible solo durante las primeras 24 horas. Será además, una «edición especial que nos llevará a convertirnos en una de las citas musicales más destacadas del verano gallego», avanzaron.

En concreto, esta primera remesa será de 65 euros. Las posteriores, a partir del 5 de diciembre, costarán 10 euros más y aún habrá otros dos tramos más de venta, en marzo y mayo, quedando el precio final en 90 euros, siempre por todos los días y con un gasto de gestión por transacción de tres euros, según su portal web.

El recinto de la playa vilagarciana se acondicionará un año más para «ofrecer una experiencia auténtica y festiva de música en directo, combinando actuaciones de calidad con un ambiente de gran conexión entre sus asistentes».

Así, no faltarán los diferentes escenarios: Galicia Calidade, con el apoyo de Turismo de Galicia de la Xunta, en el marco de los conciertos del Xacobeo, y el Vibra Mahou con las «mejores sesiones de djs que animarán los momentos de espera entre actuaciones».

En esta edición también habrá conciertos en las calles del centro de Vilagarcía y no faltarán las zonas de acampada y glamping Domo Camp, en el Río Ulla y con transporte gratuito, conectando con la estación de tren, el recinto de A Concha y esta zona para dormir.

Y es que «cada detalle está pensado para que la experiencia sea cuidada al detalle, consolidando el Atlantic Fest como un festival único donde podemos celebrar la música rodeados de familia y amigos», exponen desde la organización. El año pasado contaron con Primal Scream, Mary Chain y Lori Meyers, entre otros.