La empresa Garabulla reclama «más apoyo a los jóvenes emprendedores»
Marcos Méndez lamenta las «trabas» del Concello y anuncia la reapertura del mítico «Minicentral»
Este bar seguirá repartiendo churros con la firma Churrería La Cesureña
«Lo que necesitamos los jóvenes de Vilagarcía, y muy especialmente los emprendedores, es más apoyo por parte del Ayuntamiento», argumenta Marcos Méndez.
Se trata del responsable del conocido grupo Garabulla, del que dependen negocios como el chiringuito Namaste, en la playa de Compostela, el coworking Garabulla, una inmobiliaria del mismo nombre, Pescados y Mariscos El Gallego y el local de ocio nocturno Bianco.
Es este último establecimiento el que provoca la reflexión y el enfado de este joven empresario vilagarciano, nacido hace 29 años en el barrio de A Torre.
Al referirse a ese establecimiento de la «movida» vilagarciana, Marcos Méndez destaca que «todo han sido trabas por parte del gobierno de Vilagarcía, que ha ordenado que nos cerraran el local alegando que es un pub, cuando en realidad de trata de un café-concierto, de ahí que hayamos cursado la oportuna reclamación».
Es esto lo que lleva a este joven a indicar que «la administración local debe favorecer el emprendimiento y poner menos trabas a quienes, como hacemos desde el grupo Garabulla, nos preocupamos por generar riqueza y empleo en Vilagarcía».
Una reflexión que lo lleva a anunciar también que el grupo Garabulla se ha hecho cargo del mítico bar Minicentral, situado en la céntrica calle de Castelao, cerrado desde hace unos meses y que reabre mañana.
Esta pequeña cafetería era conocida por los vilagarcianos, entre otras razones, por la calidad y cantidad de churros que servía todas las mañanas.
«Y lo vamos a seguir haciendo, ya que los churros son parte de la imagen de este negocio desde siempre, y nuestra intención es que siga siendo así», asegura Marcos Méndez.
El mismo que apunta que este postre será suministrado por La Cesureña, una de las firmas más conocidas y prestigiosas del Concello de Pontecesures, conocido por muchos como «la cuna del churro».
