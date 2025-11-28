Educación autoriza de nuevo la salida de los alumnos de A Lomba al patio
La dirección del colegio organiza turnos para el acceso de los niños a una parte del recinto exterior
El conselleiro anuncia obras en Carril y el BNG se reúne con la ANPA de Rubiáns
Los servicios técnicos de la Consellería de Educación han dado el visto bueno a la dirección del colegio de A Lomba para que los alumnos vuelvan a hacer uso de una parte del patio. De este modo, los niños pueden salir al exterior desde el martes pasado. Eso sí, lo hacen solo a una zona del recinto, situada junto a las casas de los profesores y el pabellón, y salen por turnos de edades.
El delegado de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, y el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares visitaron ayer el centro educativo de Vilagarcía, en el que se produjeron desprendimientos de la fachada en vísperas del puente festivo de Todos los Santos. Desde entonces, el acceso al patio está restringido, cuando no directamente prohibido, para evitar riesgos por la caída de materiales de construcción.
Tras la primera fase de los trabajos, ese riesgo ya no existe, por lo que se ha autorizado de nuevo el uso del patio. Eso sí, está acotado a una zona. Reguera explicó que la Consellería de Educación realizó una limpieza en profundidad de la fachada con agua a presión, lo que permitió sanear los desconchados. Una vez realizada esta obra, los técnicos están evaluando ahora qué otras actuaciones son necesarias.
El delegado de la Xunta cuantificó en 30.000 euros la inversión que está realizando la administración autonómica en A Lomba.
Colegio de Carril
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se reunió esta semana con el Partido Popular de Vilagarcía, y le transmitió que la Xunta de Galicia licitará en breve la sustitución de la carpintería exterior del colegio Rosalía de Castro, de Carril. Asimismo, Rodríguez avanzó que técnicos de la Consellería visitarán el centro educativo para analizar las demandas sobre el patio.
Horarios de Rubiáns
El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía ha mantenido una reunión con la asociación de padres de alumnos del colegio de Rubiáns. Las madres explicaron a los nacionalistas que han pedido una reunión con la Consellería de Educación, pero que todavía no les han contestado. El BNG muestra su desconfianza con la Xunta por non recibir al ANPA, recordando que la Dirección Xeral de Mobilidade sí acepta reforzar el servicio de buses en Vilagarcía.
Vilagarcía invierte 8.000 euros en A Escardia y el Anexo A Lomba
El Ayuntamiento de Vilagarcía ha ordenado obras de puesta a punto en los colegios de A Escardia y Anexo A Lomba, por valor de 8.000 euros. La semana pasada, la junta de gobierno ya había aprobado actuaciones similares en el colegio Rosalía de Castro y en el Centro de Educación Especial, con una inversión de otros 6.000 euros. Los técnicos municipales se encargaron de realizar las inspecciones en A Escardia y el Anexo tras recibir las peticiones de las direcciones de ambos centros. En A Escardia, el problema se debe a la rotura del canalón de la entrada principal, que provoca que el agua desborde con fuerza contra la fachada, lo que podría causar filtraciones en el edificio. La empresa encargada de las obras, Trébol, necesitará una máquina elevadora para acceder a la zona y reparar y limpiar los bajantes.En cuanto al Anexo A Lomba, la situación se debe a la falta de limpieza tanto de un canalón en la entrada principal como en otra del patio exterior, que será desatascada. Además, tras la inspección realizada, se detectó que también es necesario reemplazar varias láminas de plástico dañadas. Será necesario instalar andamios para realizar las reparaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- El buey irlandés se come al gallego
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- O Salnés tiene dos alcaldes entre los quince mejor pagados de Galicia
- Un coche con heroína desató la operación con excavadoras de la Policía Nacional en Arousa
- Sancionan a dos policías por no detener a una persona agresiva en el Hospital
- Valientes y emprendedoras a los 50
- Mensaje en un escaparate: clientas de un comercio de Meaño se convierten en modelos «de cuerpos reales» contra la tiranía de las tallas