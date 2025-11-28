Comisiones irá a la huelga en la conserva si no se desbloquea el convenio en 15 días

Comisiones Obreras irá a la huelga en el sector de la conserva si en los próximos 15 días no se producen unos mínimos avances en la negociación del convenio colectivo. Así lo avanzó ayer Ricardo Álvarez, de la Federación de Industria del sindicato, tras una asamblea de delegados celebrada en el Auditorio de Vilagarcía, a la que siguió una concentración en la escalinata del edificio.

Álvarez acusa a la patronal de inmovilismo, asegurando que, «llevamos un año de negociaciones», y que en todo este tiempo, según él, los representantes de las empresas no presentaron ninguna propuesta viable en relación a aumentos salariales o reducción de jornada. «No podemos seguir siendo un sector donde las personas trabajadoras sigan teniendo dificultades para llegar a final de mes», aseveró Iglesias.

Por ello, Comisiones Obreras advierte de que irán a la huelga si no hay novedades significativas en torno al 15 de diciembre. El sindicato aboga por un incremento salarial del 5 por ciento y por una reducción de la jornada laboral, a 37,5 horas semanales. También reclama la reclasificación de las categorías profesionales, para igualar a las productoras (básicamente mujeres) con el personal de otros oficios, que suelen ser hombres.