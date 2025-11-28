Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La CIG se concentra a las puertas del centro de salud de Vilanova

El sindicato exige una apuesta política decidida por el futuro de la Atención Primaria y la sanidad

Concentración de la CIG a las puertas de Vilanova. | FDV

R. A.

Vilanova

Personal sanitario adscrito a la Confederación Intersindical Galego (CIG) se concentraron ayer a las puertas del centro de salud de Vilanova reclamando una apuesta decidida por el futuro de la Atención Primaria. El sindicato considera «insuficiente» la última propuesta de la Consellería, aceptada por otros sindicatos, ya que «no consolida una situación con perspectivas de futuro para la Atención Primaria, ni da respuesta a la crisis en la que se encuentra este pilar de la sanidad».

