La CIG se concentra a las puertas del centro de salud de Vilanova
El sindicato exige una apuesta política decidida por el futuro de la Atención Primaria y la sanidad
Vilanova
Personal sanitario adscrito a la Confederación Intersindical Galego (CIG) se concentraron ayer a las puertas del centro de salud de Vilanova reclamando una apuesta decidida por el futuro de la Atención Primaria. El sindicato considera «insuficiente» la última propuesta de la Consellería, aceptada por otros sindicatos, ya que «no consolida una situación con perspectivas de futuro para la Atención Primaria, ni da respuesta a la crisis en la que se encuentra este pilar de la sanidad».
