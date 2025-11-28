La CIG se concentra a las puertas del centro de salud de Vilanova

Personal sanitario adscrito a la Confederación Intersindical Galego (CIG) se concentraron ayer a las puertas del centro de salud de Vilanova reclamando una apuesta decidida por el futuro de la Atención Primaria. El sindicato considera «insuficiente» la última propuesta de la Consellería, aceptada por otros sindicatos, ya que «no consolida una situación con perspectivas de futuro para la Atención Primaria, ni da respuesta a la crisis en la que se encuentra este pilar de la sanidad».