Catoira renueva su apuesta por el Culturgal

Catoira regresa este finde –por tercer año consecutivo– a Pontevedra, afianzando así su protagonismo en la Feira das Industrias Culturais de Galiza (Culturgal).

El Concello participa con «propuestas para poner en valor el talento y la cultura vikingos», de nuevo en colaboración con la emrpesa multinacional IGG, autora del videojuego «Viking Rise». Raúl Gómez, edil de Cultura, anuncia que en el stand de Catoira se repartirán regalos relacionados con ese videojuego y merchandising, además de mostrar un vídeo con imágenes de eventos culturales y el tráiler de «El Cautivo», la película de Amenábar en la que se utilizó uno de los drakkar catoirenses.