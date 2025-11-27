Vilagarcía celebra «50 años en libertad»

La campaña «50 años de España en libertad» echó ayer a andar en Vilagarcía con una conferencia sobre memoria histórica centrada en protagonistas locales y en el reciente cambio del callejero.

No será la única porque esta iniciativa impulsada por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, en colaboración con el Comisionado creado para conmemorar la efeméride y los Concellos, ofrecerá el 5 de diciembre otra charla en torno a la represión franquista sobre las mujeres de la provincia con la participación del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Vigo, Xulio Prada.

La jornada de ayer llevaba por título «Tres tempos e a memoria», en un claro guiño al libro publicado por Mariví Villaverde, hija del primer alcalde de la II República, Elpidio Villaverde, perseguido y exiliado.

El subdelegado Abel Losada y el alcalde, Alberto Varela, abrieron el acto en la que estaba prevista la intervención de la periodista Montse Fajardo, para hablar sobre la figura de Carmen Meaños y las consecuencias de la represión en las mujeres, en diferentes ámbitos.

Público asistente a la jornada. / Iñaki Abella

También la del historiador Marcelino Abuín, para disertar sobre el juez fusilado poco después del golpe, Luis Pando, y otras figuras republicanas. Y la profesora y especialista en igualdad Daisy Alcalde, para abordar la figura y la importancia del legado de Clara Campoamor, que precisamente da nombre ahora a la antigua Conde Vallellano.

Las activides son abiertas al público en general y Losada animó a participar porque «celebrar medio siglo de libertad también es celebrar la pluralidad que nos define como país».