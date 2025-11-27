Teatro y magia centran la oferta cultural grovense

Pilar Galiñanes, la concejala socialista responsable del área de Cultura en el gobierno de O Grove, anuncia un programa de actividades a desplegar el mes que viene que aparece claramente dominado por el teatro y los espectáculos de magia e ilusionismo.

Entre estos últimos, el que se ofrecerá el día 5 desde las 17.30 horas en la Biblioteca Municipal do Grove con el título «Ilusiónate».

Un espectáculo «para toda la familia» en el que se integran «sorprendentes números, humor y participación del público».

Pero lo que más abunda es el teatro, gracias a obras como la comedia «Go on!», cuya puesta en escena se dirige a jóvenes y adultos y se anuncia para el día 14, desde las 19.30 horas, en el Auditorio Municipal Escuela de Música de Monte da Vila.

Es una propuesta de José Luis Prieto producida por Malasombra y protagonizada por Xoque Carbajal y Jouse García para la que es necesario pagar entrada, a 8 euros.

La programación prevista en diciembre. / FdV

De hecho, podrán adquirirse el día 12 en la Biblioteca Municipal do Grove, de 10.00 a 13.30 horas, o bien el día de la función, de 18.30 a 19.30 horas.

La siguiente cita cultural destacada será la del 22 de diciembre, en este caso con «Adeus vista dos meus ollos!», que se ofrecerá en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey con entrada libre.

Es un documental dirigido por la profesora Marisa Moreda que trata de «dar voz y visibilizar las historias y vivencias de los jóvenes emigrantes».

Pilar Galiñanes anuncia que tras la proyección del documental intervendrán la propia directora y algunos de los protagonistas del vídeo, ofreciéndose al público la posibilidad de intervenir.

Asimismo, para el día 22 se anuncia, en la Biblioteca Municipal, un «escape room» científico para jóvenes a partir de 8 años titulado «Camiños da Ciencia», a cargo de Ceo Aberto.

El teatro –en este caso combinado con música y cuentos– regresará al día siguiente a la Biblioteca de Monte da Vila. Lo hará con «Viaxes e cancións dos ratos de Lonxedetodo», que la compañía Trinketrinke Teatro lleva a escena pensando en un público familiar.

Galiñanes resalta que Os Ratos de Lonxedetodo llevan más de tres décadas visitando las bibliotecas de Galicia.

El Mago Paco, en este caso anunciado para el 26, es otro de los protagonistas de la programación cultural.

Para completarla, el Concello anuncia para el 27 de diciembre, en el Auditorio, un concierto de fin de año protagonizado por la Asociación Musical do Grove en colaboración con el Concello.

A lo que seguirá el 29 de diciembre el espectáculo de cuentos, teatro y «cantigas» de Arquivo do Chibo, con títeres y juguetes para contar historias de lobos hambrientos, ovejas testarudas y cabritos desobedientes

Para cerrar el mes y el año, «Meco e sono», un espectáculo de narración oral y muñecos que la compañía de Xarope Tulú ofrecerá el 30 de diciembre a niños de 2 a 4 años.

Para esta propuesta del Programa + Escénicas 2025 de la Diputación de Pontevedra es necesaria inscripción previa, según explica la concejala de Cultura.

La misma que destaca la participación en la obra, a través de su voz, de la escritora Xiana Arias, dando como resultado «una sensorial, cuidada y novedosa propuesta que brinda a las familias la posibilidad de escuchar y aprender nanas en gallego, normalizando así el uso de la lengua en el ámbito familiar y en situaciones tan cotidianas como el momento de ir a dormir».