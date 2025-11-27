El Refugio cambadés lanza un SOS para una pareja de caballos «huérfanos»

El Refugio de Cambados ha hecho un llamamiento para encontrar una familia para dos caballos que se han quedado «huérfanos». Su dueño falleció repentinamente y de manera totalmente inesperada, pues «era una persona joven, sana», así que nunca tomó una decisión sobre el futuro de sus animales una vez falleciera y sin tener hijos o una pareja.

Sus herederos se han encontrado con esta situación y han decidido poner a a la venta la finca donde están los equinos.

También han pedido ayuda a la protectora para encontrarles un hogar a estos dos machos castrados de nueve y diez años, que llevan viviendo juntos desde el principio: «Son compañeros de vida». «Son nobles, tranquilos y muy sociables. Están acostumbrados a estar cerca de gente y a una vida en semilibertad, pues no usan cuadras ni están hechos a sitios pequeños y cerrados. Tampoco son para monta habitual», advierten desde la organización animalista.

Aunque sea temporal

El objetivo es dejar todo muy claro para que aparezca una persona que verdaderamente pueda hacerse cargo de los caballos, y de los dos a la vez, porque «después de toda una vida juntos y de haber perdido a la persona que los cuidaba, lo único que pedimos es que no se separen», añadían desde la protectora.

En caso de que nadie pueda quedárselos de manera definitiva, también buscan una acogida temporal y el Refugio de Cambados están dispuesto a dar toda la información de que disponen a las personas que muestren interés. En estos días ya han recibido algunas peticiones.