Ravella concede 31.000 euros más a Cruz Roja tras el cierre del albergue

El Ayuntamiento de Vilagarcía incrementará su ayuda económica a Cruz Roja a consecuencia del cierre del albergue para personas sin hogar que la organización social gestionaba hasta hace unos meses en la plaza de la Constitución.

En concreto, la administración local aportaba 84.000 euros a Cruz Roja para colaborar con los gastos del albergue. Pero desde el cierre del mismo, los gastos se han disparado, pues ahora las personas sin hogar reciben alojamiento temporal en hostales. Por este motivo, el grupo de gobierno de Vilagarcía ha aprobado ampliar su colaboración económica con Cruz Roja. A mayores, se pretende mejorar el servicio que se prestaba a las personas sin hogar, con una atención más personalizada y continuada, y planes para la recuperación de la autonomía personal. Así, la nueva asignación será de 115.000 euros, 31.000 más de los inicialmente presupuestados. Esta medida se debatirá en el pleno que la corporación municipal celebrará hoy a partir de las cinco de la tarde.

El albergue cerró hace un par de meses, tras más de dos décadas de actividad. El local fue cedido en su día por Luisa Vila Janer con fines sociales y gestionado conjuntamente por el Concello, pero ha dejado de estar disponible para la Cruz Roja tras una decisión del patronato de la Fundación Residencia Divina Pastora, propietaria del edificio. El cierre marca el fin de una etapa iniciada en 1988.