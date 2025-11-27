Más psicólogos en los colegios y centros de salud

La concejala de Servicios Sociales de Vilagarcía, Tania García recibió ayer a los miembros de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Galicia (COPG), reunidos en el Auditorio Municipal. El organismo organiza reuniones itinerantes en los municipios de Galicia para conocer la situación y la gestión municipal en esta materia. La de ayer era su primera visita a Vilagarcía. La decana del COPG, María Rosa Álvarez Prada, y Tania García coincidieron en exigir más profesionales de psicología en Atención Primaria y en los centros educativos.