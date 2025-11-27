El pleno de Meaño aborda la sexta modificación de crédito del año

Meaño celebra a las 20.00 horas el último pleno ordinario del año para debatir un nuevo expediente de modificación de crédito presupuestario e inyectar dinero procedente del remanente líquido de tesorería con que cuentan las arcas municipales.

El expediente supondrá incrementar la cuantía de 1.758.426,10 euros que se han inyectado este año del remanente de tesorería en las cinco modificaciones anteriores, lo que ha supuesto agregar hasta ahora un 43% del último presupuesto de 2024, que es el vigente y era de 4 millones.

La anterior fue aprobada en el pleno extraordinario de octubre y por un montante de 250.000 euros, de los cuales, 220.000 estaban los destinados la ejecución de expropiación de 3.000 metros cuadrados de terrenos en pleno centro de Dena y 30.000 euros más para «realización de trabajos técnicos y similares».

Del mismo modo, el BNG anuncia que tasladará al pleno las propuestas que ha recogido en el contacto que sus dirigentes mantuvieron con los vecinos de Padrenda.

Se centran en los problemas constantes del alumbrado, la ausencia de aceras en las distintas parroquias y la falta de seguridad en la PO-303 a su paso por Padrenda, Xil, Meaño y Simes.