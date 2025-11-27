Ordenan investigar al arquitecto municipal de Meaño por la planta de A Pedreira

La Audiencia de Pontevedra ha ordenado a un juzgado cambadés la apertura de diligencias de investigación sobre el proceder del arquitecto municipal de Meaño en el caso de la polémica planta de aglomerado asfáltico de A Pedreira; en el proceso que se llegó a cursar para su legalización.

Así resuelve un recurso interpuesto por otra sociedad que le acusa de un presunto caso de prevaricación administrativa. Fue a través de una denuncia más completa en la que también se querellaba contra el arquitecto del proyecto de legalización, al considerar que cometió un delito de falsedad en el mismo, y la mercantil de la planta, Covisa, acusándole de daños al medio ambiente por las emisiones y vertidos de sus operaciones sin autorización desde 2023.

Sin embargo, el juzgado número 1 de Cambados se pronunció en contra mediante dos autos, acordando su inadmisión a trámite, así que acudió al tribunal provincial. Este solo ha estimado parcialmente sus pretensiones, en lo referido al técnico municipal, así que revoca la decisión y pide la práctica de las diligencias que el instructor considere útiles y necesarias «por si los hechos atribuidos pudieran ser constitutivos de un delito».

Los querellantes sostienen que en el transcurso del proceso para informar sobre el proyecto presentado para legalizar la planta, que llegó a ser precintada por el Ayuntamiento, cambió de criterio sobre si precisaba o no pasar por el trámite de evaluación ambiental de la Xunta.

Así que la Audiencia estima «conveniente» investigar ante la «existencia de indicios de que, ante dos proyectos con la misma capacidad de producción, se adoptaran decisiones distintas por parte del técnico municipal».