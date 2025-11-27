Mejoran la seguridad vial de la carretera Valga-Martores

El Concello de Valga da cuenta de la realización de obras de mejora de la seguridad vial en la carretera de titularidad provincial EP-8501 (Valga-Martores).

Son trabajos impulsados por la Diputación de Pontevedra que «se ejecutan a la altura del lugar de Raxoi y dan continuidad a los llevados a cabo a principios de año», centrados en «la ejecución de un nuevo tramo de cuneta remontable en el margen derecho, en dirección a Martores», explican en el gobierno de José María Bello Maneiro.

De este modo se pretende «dar más amplitud a la carretera para que puedan cruzarse dos vehículos pisando sin problemas la nueva cuneta de hormigón».

Pero no es la única mejora, sino que aumenta también el espacio peatonal, puesto que «la zona de hormigonada podrá ser empleada por los transeúntes para circular sin necesidad de invadir la calzada», remarcan en el ejecutivo valgués.

El punto limpio móvil. / FdV

En otro orden de cosas, desde el gobierno de Bello Maneiro insisten en que el punto limpio móvil que acaba de adquirir «dará un nuevo impulso a la gestión sostenible de los residuos acercando su recogida y el reciclaje a todos los vecinos».

Es un camión 100% eléctrico que, provisto de dos cajas dotadas de catorce bocas selectivas con sus respectivos contenedores, va a recorrer todo el municipio para evitar el desplazamiento de los ciudadanos.

Se propiciará así la recogida de «poliespan blanco, espejos, cristales, aceite doméstico usado, filtros de aceite, ropa, calzado, fluorescentes, bombillas, pilas, móviles y cargadores, el tóner de las impresoras, siliconas, aerosoles, pequeños aparatos electrónicos y restos metálicos», resaltan en el Concello.

A mayores, el punto limpio móvil jugará «un importante papel educativo y de concienciación, ya que dará mayor visibilidad a la importancia de reciclar u separar correctamente los residuos, fomentando hábitos más responsables entre el conjunto de la población».

Este mecanismo de apoyo al reciclaje supuso un desembolso de 90.750 euros, cofinanciados entre el Concello y la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade de la Xunta de Galicia.