Luz verde al cambio de fondos para reparar la grada de Burgáns

El Concello de Cambados ha recibido luz verde de la Diputación para destinar el dinero que le concedió en su día para instalar cámaras de videovigilancia al proyecto de reforma de la cubierta de la grada de Burgáns. El fin es llegar a los 91.000 euros que precisa el modificado.

Cabe recordar que la actuación de 65.000 euros contratada a principios de este año resultó insuficiente ante el estado de podredumbre de la estructura, que ya registró el desprendimiento de un canalón hace un mes. El concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, explicaba hace unos días que ahora procederán al expediente para contratar los trabajos y que aún están a la espera de saber si la misma institución les concederá la prórroga.

Todos estos fondos pertenecen al +Provincia 2024 y tendrían que estar ejecutados este mes de diciembre. En esta situación también están otros proyectos pendientes, como la renovación del parque infantil de Torrado y del firme de la plaza de Rodas.

El edil confía en que será finalmente aceptada, al sucederle algo parecido a otros Ayuntamientos y recuerda que se autorizó en años anteriores.

Recapitulando, los 78.000 euros concedidos a las cámaras se sumarán a los 65.000 que ya estaban fijados para Burgáns hasta los 91.000 euros. El sobrante se dedicará a la compra de mobiliario urbano y otras cuestiones, como ya se avanzó hace unos días.

En cuanto al resto, el proyecto previsto para la zona infantil de Torrado tenía una ayuda concedida era de 133.000 euros y la de Rodas era de 90.000 euros.