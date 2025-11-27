Intoxicado por humo tras un incendio iniciado en un calefactor

Un hombre de 35 años fue trasladado la noche del martes a un centro sanitario tras inhalar humo a consecuencia de un incendio en su vivienda, en la calle Doutor Tourón (Vilagarcía).

El Servicio Municipal de Emerxencias, los Bomberos y la Policía Local habían sido movilizados poco antes de las ocho de la tarde por un incendio en el restaurante O Ruedo, situado en las inmediaciones de O Ramal. Los agentes de la Policía, de hecho, estaban velando por la seguridad de la manifestación del 25-N de la asociación O Soño de Lilith cuando fueron requeridos para acudir al incendio del asador.

El incendio había empezado en la cocina del establecimiento, y de ahí el humo pasó a todo el edificio. El fuego había empezado en la extracción de gases de la zona de la parrilla, y de ahí se propagó por el conducto, afectando al extractor, las tuberías de agua y los cables de electricidad.

El personal de emergencias todavía estaba trabajando en este incendio, recogiendo el material, cuando recibieron la llamada por el fuego en Doutor Tourón. La alerta del 112 Galicia indicaba que estaba ardiendo un sofá. Al llegar al punto, los servicios de emergencias vieron que el fuego había sido controlado por un particular mediante un extintor polivalente. De este modo, se aplicó agua para enfriar puntos calientes y se ventiló la vivienda y el edificio. Se cree que el fuego empezó en un calefactor.