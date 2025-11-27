«Escándalo en palacio» llega al Auditorio

La programación cultural del Auditorio Municipal de Vilagarcía prosigue mañana viernes con la obra de teatro «Escándalo en palacio», una comedia escrita por Pedro Ruiz en la que se describen los problemas de una pareja presidencial que se aferra por todos los medios al poder. La obra está recomendada para público a partir de 13 años. La función es a las 21.00 horas.