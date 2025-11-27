El director de Portos de Galicia supervisa el estado de Meloxo

El director del ente público Portos de Galicia, Juan Sanmartín Ferreiro, quiso desplazarse a O Grove para comprobar personalmente el estado en que se encuentra la dársena de Meloxo, donde pescadores, mariscadores, bateeiros y vecinos denunciaron en días pasados su estado de «abandono», la basura acumulada» y la presencia de embarcaciones abandonadas o sin uso aparente que dificultan la maniobrabilidad de las demás naves y las operaciones de descarga de productos como el mejillón.

El representante de la Consellería do Mar se hizo acompañar de dirigentes de Amegrove, una de las entidades de productores con puerto base en Meloxo.

Tanto sobre el terreno como en los despachos, donde quiso conocer la postura e inquietudes de esa cooperativa, Juan Sanmartín tomó buena nota de las posibles necesidades de este puerto y sus usuarios, siendo la más importante, como ya sabe desde hace tiempo, la instalación de nuevos pantalanes para dar cabida y servicio a toda la flota, que es algo en lo que ya trabaja la Xunta.

El director de Portos en la sede de Amegrove. / FdV

Respecto al «abandono» de la dársena, el titular de Portos aseguró que actualmente ya solo queda una embarcación abandonada en la zona, después de que su departamento «desalojara» más de una decena.

Aprovechó para recordar a quienes criticaron el estado de Meloxo que Portos no realiza cobro alguno por el amarre en sus pantalanes, remarcando que la renovación y ampliación de los mismos ya está en fase de tramitación.

En cuanto a la presencia de neumáticos (defensas), restos de bateas, redes y otros elementos que obstaculizan las labores de descargas, según denunció el propio sector, aclaró que ya solo quedan algunos aparejos abandonados pertenecientes a un usuario en concreto y ya identificado al que se comunicó la orden de «desalojo», confirmando que los demás materiales ya fueron retirados del muelle grovense.